Бельгийский эксперт: В страховом секторе Азербайджана имеются некоторые пробелы

В страховом секторе Азербайджана, как и большинства стран, имеются некоторые пробелы.

В страховом секторе Азербайджана, как и большинства стран, имеются некоторые пробелы.

Как сообщает Report, об этом сказал профессор Лёвенского католического университета Карел ван Халле в ходе панельных дискуссий на тему "Страхование под влиянием изменения климата" на международном страховом форуме в Баку.

"Речь идет об отсутствии страховых продуктов, которые защищали бы граждан от таких рисков, как стихийные бедствия. Стихийные бедствия происходят все чаще и чаще, и только треть ущерба в мире покрывается страховкой. То есть во время наводнений, землетрясений, ураганов или других природных явлений люди оказываются в затруднительном положении. Это большая проблема, и для ее решения необходимо расширить страховой рынок", - сказал он.