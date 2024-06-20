О нас

Бельгийский эксперт: В страховом секторе Азербайджана имеются некоторые пробелы

Бельгийский эксперт: В страховом секторе Азербайджана имеются некоторые пробелы В страховом секторе Азербайджана, как и большинства стран, имеются некоторые пробелы.
Финансы
20 июня 2024 г. 13:18
Бельгийский эксперт: В страховом секторе Азербайджана имеются некоторые пробелы

В страховом секторе Азербайджана, как и большинства стран, имеются некоторые пробелы.

Как сообщает Report, об этом сказал профессор Лёвенского католического университета Карел ван Халле в ходе панельных дискуссий на тему "Страхование под влиянием изменения климата" на международном страховом форуме в Баку.

"Речь идет об отсутствии страховых продуктов, которые защищали бы граждан от таких рисков, как стихийные бедствия. Стихийные бедствия происходят все чаще и чаще, и только треть ущерба в мире покрывается страховкой. То есть во время наводнений, землетрясений, ураганов или других природных явлений люди оказываются в затруднительном положении. Это большая проблема, и для ее решения необходимо расширить страховой рынок", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Belgian expert: There are some gaps in Azerbaijan’s insurance sector
Версия на азербайджанском языке Belçikalı ekspert: "Azərbaycan sığorta sahəsində ciddi boşluqlarla üzləşib"

Самое важное

Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
14 июня 2024 г. 20:03
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
14 июня 2024 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi