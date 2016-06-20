​Беларусь проведет деноминацию на следующей неделе

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Беларусь готова к проведению деноминации. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Национального банка страны Павел Каллаур.

Деноминация белорусского рубля произойдет 1 июля текущего года. Банкноты образца 2000 года будут заменены на банкноты 2009 года, то есть за 10 тыс. белорусских рублей старого образца можно будет получить один рубль нового. Впервые с советских времен в Беларуси в обращение будут введены не только бумажные купюры, но и металлические монеты.

По словам Каллаура, страна к деноминации готова: "Есть еще определенные вопросы требующие завершения в торговых предприятиях - полная замена кассовых аппаратов, которые могли бы работать в новых условиях".

Он также пообещал, что в первые дни после введения новых денег население не ощутит значительных неудобств.