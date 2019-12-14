Беларусь привлекает у Китая кредит на $500 млн

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти 500 млн долларов) сроком на пять лет и поручил министерству финансов подписать соответствующее соглашение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале.

"В целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействия развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3,5 млрд китайских юаней сроком на пять лет", - отмечается в документе.

Как заявил в октябре нынешнего года министр финансов Максим Ермолович, Беларусь до конца этого года планирует привлечь китайский кредит на 3,5 млрд юаней, что эквивалентно примерно 500 млн долларов. В Минске ранее заявляли, что кредит Китая может рассматриваться в качестве альтернативы госкредиту РФ примерно на 600 млн долларов.