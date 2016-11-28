Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Беларусь и Азербайджан планируют выйти на уровень товарооборота в $700 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Belta, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями СМИ во время визита в Азербайджан.

"Мы не скрываем, что в последние годы в связи с мировым кризисом мы просели в нашем торгово-экономическом сотрудничестве. Сегодня договорились о том, что в будущем году мы можем достичь товарооборота в $700 млн. А это почти в два раза больше, чем в самом благоприятном году", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в сотрудничестве между двумя странами есть много незадействованных резервов. В частности, Беларусь готова развивать с Азербайджаном взаимодействие в сфере сельского хозяйства, строя самые современные предприятия и более широко представляя товары на рынке.