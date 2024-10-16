BCG: Комплексное управление выбросами на всех этапах проекта может сократить их общий объем на 30-40%

Для достижения максимального эффекта декарбонизации необходимо внедрять соответствующие стратегии на этапах планирования и строительства.

В Азербайджане для достижения максимального эффекта декарбонизации необходимо внедрять соответствующие стратегии на этапах планирования и строительства.

Как передает Report, об этом сообщает Boston Consulting Group (BCG).

BCG отмечает, что Азербайджан реализует большое количество крупных проектов в сферах энергетики, жилого строительства и других секторах, вместе с тем внедряя стратегии по декарбонизации: "Эти проекты способствуют достижению как целей экономического развития страны, так и целей по сокращению углеродных выбросов. Однако, как показали исследования BCG, для того чтобы максимизировать эффект от усилий по декарбонизации, крайне важно интегрировать эти стратегии уже на этапе планирования и строительства. В этом контексте, проекты, которые разрабатываются с нуля, предоставляют особенно выгодные возможности".

Управляющий директор и партнер BCG Владимир Рогов в этой связи отмечает два ключевых аспекта. Во-первых, Азербайджан обязался сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2050 году, что соответствует глобальным климатическим целям. Во-вторых, недостатки при внедрении практик по декарбонизации в настоящее время могут привести к увеличению углеродного следа и серьезным санкциям в будущем и подорвать конкурентоспособность проектов.

При этом в BCG считают, что развивающиеся зеленые технологии станут более конкурентоспособными по цене в ближайшие годы, что еще больше сократит затраты.

Исследования компании по декарбонизации мегапроектов показывают, что для достижения существенных результатов можно использовать несколько ключевых стратегий.

Во-первых, крайне важно раннее внедрение зеленых технологий: исследование BCG показало, что около 48% выбросов на протяжении жизненного цикла проекта могут быть снижены при минимальных дополнительных затратах за счет интеграции проверенных технологий и проектных решений для сокращения выбросов с самого начала. Это делает раннее внедрение экономически выгодным и эффективным.

Во-вторых, внедрение появляющихся новых зеленых технологий может сократить выбросы еще на 22%. В том числе, это передовые технологии улавливания и хранения углерода, которые, по прогнозам, станут на 20-30% более конкурентоспособными по стоимости в течение следующих пяти-семи лет. Планирование этих инноваций позволяет извлечь выгоду из будущего снижения затрат и дополнительно сократить выбросы.

В-третьих, комплексное управление выбросами на всех этапах жизненного цикла проекта может сократить их общий объем на 30-40%. При этом воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму на каждом этапе - от проектирования до вывода из эксплуатации.

Необходимо также обеспечить соответствие нормативным требованиям и запросам рынка.

BCG подчеркивает, что учитывая масштаб запланированных проектов в Азербайджане, ранняя интеграция стратегий устойчивого развития поможет создать максимальную ценность.