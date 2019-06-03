Казахстан сохранил учетную ставку на прежнем уровне

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п. Годовая инфляция в текущем году формируется в середине целевого коридора. Инфляционные ожидания продолжают оставаться ниже годовой инфляции.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По оценкам Нацбанка, с учетом влияния внутренних и внешних факторов годовая инфляция будет находиться в пределах целевого коридора на протяжении 2019-2020 годов.



В мае 2019 года уровень годовой инфляции сложился на уровне 5,3% по сравнению с 4,9% в предыдущем месяце. Непродовольственная инфляция и инфляция платных услуг в мае формировались на уровне 6,1% и 1,3% в годовом выражении, соответственно. Текущий уровень инфляции во многом сложился под воздействием роста цен на продовольственные товары (7,9% в мае 2019 года) на фоне увеличения инфляции в производственном секторе и удорожания импортной продукции.

Инфляционные ожидания населения остаются низкими. В марте и апреле ожидаемая на 12 месяцев вперед инфляция по данным опросов населения сформировалась на уровне 4,5%. В случае отсутствия в дальнейшем шоков цен на внутренних товарных рынках закрепление ожидаемой инфляции ниже уровня фактической в перспективе будет оказывать дезинфляционное воздействие.

Условия во внешнем секторе определяются во многом динамикой мировой цены на нефть, которая остается волатильной. Средняя цена на нефть марки BRENT за январь-май текущего года сложилась на уровне выше 66,8 долларов США за баррель. Однако, за период с 27 мая по 3 июня 2019 года цена на нефть резко снизилась на 9 долларов США с 70 до 61 долларов США, или на 13%, что связано с ужесточением торговых условий в мировой экономике.

Внешние монетарные условия остались без изменений. Проинфляционное давление со стороны роста цен в странах – основных торговых партнерах в апреле незначительно усилилось. Инфляция в России в апреле составила 5,2%, в Китае – 2,5%, в ЕС – 1,9%. На фоне ожиданий по снижению инфляции в России к концу 2019 года влияние внешнего фактора на инфляцию в дальнейшем будет ослабевать.

Главным риском со стороны внешних условий остается напряженность в торговых отношениях между США и другими странами, в первую очередь с Китаем, что может привести к замедлению роста мировой экономики и окажет негативное влияние на мировую торговлю, а также товарные и фондовые рынки.

Основные риски для дальнейшего замедления инфляции на прогнозном горизонте до конца 2020 года связаны с ростом совокупного предложения и внутреннего спроса.