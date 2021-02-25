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Bayer завершил 2020 год с убытком в 10,5 миллиарда евро

Bayer завершил 2020 год с убытком в 10,5 миллиарда евро Выручка фармацевтического дивизиона Bayer за 2020 год снизилась на 4%
Финансы
25 февраля 2021 г. 11:15
Bayer завершил 2020 год с убытком в 10,5 миллиарда евро

Чистый убыток немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG за 2020 год составил 10,5 миллиарда евро против чистой прибыли в 4,1 миллиарда евро годом ранее, говорится в отчетности компании.

Как передает Report со ссылкой на Prime, убыток в пересчете на акцию составил 10,68 евро против прибыли в 4,17 евро годом ранее. Выручка сократилась на 5%, до 41,4 миллиарда евро.

В том числе выручка фармацевтического дивизиона Bayer за 2020 год снизилась на 4%, до 17,243 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурных препаратов) — на 7,5%, до 5,054 миллиарда, а сельскохозяйственного подразделения — на 5%, до 18,84 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в 308 миллионов евро, что в 4,6 раза ниже показателя годичной давности. Прибыль на акцию составила 0,32 евро против прибыли в 1,44 евро на акцию в четвертом квартале 2019 года. Выручка снизилась на 7% год к году, до 9,995 миллиарда евро.

Компания ожидает, что объем продаж в 2021 году составит примерно 42-43 миллиарда евро, что соответствует росту примерно на 3%.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn). Штат компании по состоянию на конец 2020 года составлял 99,5 тысячи человек.

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