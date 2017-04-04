Bashak Inam Sigorta пока не намерена покидать рынок

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО Bashak Inam Sigorta.

Как сообщает Report, в повестку дня собрания включен вопрос временной отсрочки решения о закрытии компании, ее возможного слияния с другой страховой компанией или в худшем случае продажи. Это решение принято 92% голосов.

Напомним, что компания Bashak Inam Sigorta создана в 1996 году. Уставный капитал компании равен 7 млн манатов. Акционерами являются находящийся сейчас в процессе ликвидации Zaminbank (24,24%), Turanbank (7,14%), Azer-Turk Bank (5%), турецкая компания с французским капиталом Groupama Sigorta (14%), ЗАО Aqrarkredit (0,34%), Сабина Акиф гызы Гусейнова (15,83%), председатель Совета директоров Акиф Акбер оглу Керимов (15,21%), председатель правления Орхан Гара оглу Гасанов (10,14%), 14 физических лиц (8,09%).

Ранее Bashak Inam Sigorta направила в Палату надзора за финансовыми рынками обращение в связи с намерением покинуть рынок и получила разрешение на закрытие.