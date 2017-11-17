Bashak İnamSigorta имеет обязательства на 260 тыс. манатов

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Обязательства Bashak İnam Sigorta по страховым договорам (страховые резервы) составляют 259 539 манатов. Об этом сообщили Report в Палате надзора за финансовыми рынками (ПНФР).

По информации, договора с крайним сроком истечения до 2021 года охватывают страхование автомобилей, недвижимости и кредитов.

"У компании имеются активы для выполнения всех своих обязательств перед кредиторами. Не было принято решения о передаче обязательств другой компании", - говорится в информации.

Напомним, что ПНФР 6 октября аннулировала лицензию Bashak İnam Sigorta. Палата заявила, что в соответствии с законом "О страховой деятельности", в суд направлено обращение об аннулировании страховщика в принудительном порядке. В течение 30 рабочих дней после принятия решения Палата предоставит список членов ликвидационной комиссии на утверждение в суд.