Bashak İnam Sigorta увеличит капитал на 43%

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Уставный капитал ОАО Bashak İnam Sigorta в течение месяца будет увеличен на 3 млн манатов или 42,86% - до 10 млн манатов. Об этом сообщили Report из компании.

По информации, решение об увеличении капитала было принято 22 декабря на внеочередном общем заседании акционеров Bashak İnam Sigorta. На собрании акционерам предложено выкупить долю ОАО Zaminbank, находящегося в процессе ликвидации.

Напомним, что ликвидатор банка – Азербайджанский фонд страхования вкладов хочет отозвать средства на сумму 1,7 млн манатов, вложенных Zaminbank в уставный капитал Bashak İnam Sigorta. Это будет означать сокращение совокупного капитала компании с 5 до 3,3 млн манатов, что нарушит требование к минимальному размеру уставного капитала страховых компаний (5 млн манатов).

Отметим, что Bashak İnam Sigorta создана в 1996 году. Акционерами являются Zaminbank (24,24%), Turanbank (7,14%), Azer-Turk Bank (5%), турецкая компания с французским капиталом Groupama Sigorta (14%), ЗАО Aqrarkredit (0,34%), Сабине Акиф гызы Гусейновой (15,38%), председателю Совета директоров Акифу Акбер оглу Керимову (15,21%), председателю Правления Орхану Гара оглу Гасанову (10,14%), 14 физическим лицам (8,09%).