Barclays сэкономит £200 млн из-за приостановки выплат в пенсионную программу

Британский финансовый конгломерат Barclays может сэкономить более 200 млн фунтов в год после того, как решил временно приостановить выплаты в пенсионную программу для сотрудников.

Британский финансовый конгломерат Barclays может сэкономить более 200 млн фунтов в год после того, как решил временно приостановить выплаты в пенсионную программу для сотрудников.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

В феврале Barclays объявил о прибыли в размере 7 млрд фунтов по итогам 2022 года, но его "каникулы для взносов" означают, что стоимость выплат, которые он обычно делал бы в отношении пенсионных пособий бывших сотрудников, теперь должны быть покрыты пенсионной программой. Такая ситуация вызвала резкое недовольство со стороны бывших сотрудников.

По словам одного из участников пенсионной схемы, пенсионеры банка - это сотрудники которые работали в сети отделений и в Barclaycard. Они вышли на скромную пенсию, которая теперь съедается высокой инфляцией. Поэтому банк Barclays должен поступать честно со своими бывшими сотрудниками.