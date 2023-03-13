О нас

Barclays сэкономит £200 млн из-за приостановки выплат в пенсионную программу

Barclays сэкономит £200 млн из-за приостановки выплат в пенсионную программу Британский финансовый конгломерат Barclays может сэкономить более 200 млн фунтов в год после того, как решил временно приостановить выплаты в пенсионную программу для сотрудников.
Финансы
13 марта 2023 г. 15:13
Barclays сэкономит £200 млн из-за приостановки выплат в пенсионную программу

Британский финансовый конгломерат Barclays может сэкономить более 200 млн фунтов в год после того, как решил временно приостановить выплаты в пенсионную программу для сотрудников.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

В феврале Barclays объявил о прибыли в размере 7 млрд фунтов по итогам 2022 года, но его "каникулы для взносов" означают, что стоимость выплат, которые он обычно делал бы в отношении пенсионных пособий бывших сотрудников, теперь должны быть покрыты пенсионной программой. Такая ситуация вызвала резкое недовольство со стороны бывших сотрудников.

По словам одного из участников пенсионной схемы, пенсионеры банка - это сотрудники которые работали в сети отделений и в Barclaycard. Они вышли на скромную пенсию, которая теперь съедается высокой инфляцией. Поэтому банк Barclays должен поступать честно со своими бывшими сотрудниками.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Аннулирована лицензия İnvestAz Asset Management
Аннулирована лицензия İnvestAz Asset Management
13 марта 2023 г. 14:29
HSBC приобрел британское подразделение обанкротившегося SVB за 1 фунт
HSBC приобрел британское подразделение обанкротившегося SVB за 1 фунт
13 марта 2023 г. 13:20
Фонд развития предпринимательства выбирает аудитора
Фонд развития предпринимательства выбирает аудитора
13 марта 2023 г. 12:47
Обсуждена разработка новой стратегии Всемирного банка по Азербайджану
ФотоОбсуждена разработка новой стратегии Всемирного банка по Азербайджану
13 марта 2023 г. 12:01
Стоимость биткоина выросла на 10%
Стоимость биткоина выросла на 10%
13 марта 2023 г. 11:21
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 23%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 23%
13 марта 2023 г. 11:00
Стоимость золота выросла почти на 1%
Стоимость золота выросла почти на 1%
13 марта 2023 г. 10:00
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2023)
13 марта 2023 г. 09:35
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.03.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.03.2023)
13 марта 2023 г. 09:32
Банкротство Silicon Valley Bank может грозить проблемами другим банкам США
Банкротство Silicon Valley Bank может грозить проблемами другим банкам США
12 марта 2023 г. 04:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi