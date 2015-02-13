​"Bank VTB (Azərbaycan)" открыл новый филиал

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Открылся новый филиал "Bank VTB (Azərbaycan)". Филиал расположен на выходе станции метро "Нефтчиляр" по адресу ул. Кара Караева, 53.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, банк продолжает расширять сеть, открывая новые филиалы. В этом году основное внимание будет уделено открытию филиалов в регионах.

В новом офисе клиентам будет предложено множество банковских услуг, кредиты, депозиты, переводы, услуги по оплате коммунальных услуг и пр.

ООО "Bank VTB (Azərbaycan)" является дочерним банком ООО "VTB Bank". Акционерами ООО "Bank VTB (Azərbaycan)" являются ООО "VTB Bank" и ООО "AtaHolding". ООО "Bank VTB (Azərbaycan)" оказывает услуги клиентам, представляющим корпоративный, малый и частный бизнес, а также физическим лицам. На сегодняшний день банк представлен 13-ю филиалами и Управлением по работе с клиентами при главном офисе.