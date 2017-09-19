Bank VTB (Azerbaijan) предлагает новую услугу для владельцев карт Visa Platinum

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) предлагает своим клиентам - держателям пластиковых карт Visa Platinum услугу Lounge Key. Она позволяет клиентам получить доступ к залам повышенной комфортности в аэропортах, просто предоставив платежную карту банка.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, ранее для пользования данной услугой необходимо было заказывать дополнительную карту с годовой оплатой за обслуживание.

Lounge Key – международная услуга, которая представляет доступ в 850 lounge-залов в аэропортах по всему миру, в том числе и в Баку. Пользователь услуги получает доступ в залы повышенной комфортности независимо от авиакомпании и класса своего авиабилета.

Чтобы воспользоваться услугой Lounge Key клиентам банка – обладателям премиальной карты Visa Platinum не требуется приходить в банк. Владельцу карты достаточно оплатить в аэропорту со своей существующей платинум-карты стоимость услуги в размере 27 долларов. В зону Lounge Key можно также провести и своего гостя, заплатив за него со своей карты. Количество гостей, которых можно пригласить с собой, зависит от условий каждого конкретного зала Lounge Key. Посещение зала для детей до 2-х лет бесплатно.