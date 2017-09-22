BankVTB (Azerbaijan) предлагает кредит для держателей зарплатных карт

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ BankVTB (Azerbaijan) предлагает владельцам зарплатных карт банка кредит в размере от 300 до 5 000 манатов. Об этом сообщили Report из банка.

Максимальная сумма выдаваемого кредита не может превышать четырехкратный размер заработной платы заемщика. Процентная ставка по данному кредиту составляет 28% годовых. Срок – от 6 до 24 месяцев. При этом поручитель требуется только при суммах cвыше 3 500 манатов.

Для получения кредита достаточно предоставить удостоверение личности – банк не требует у заемщика дополнительных документов.

Зарплатный проект BankVTB (Azerbaijan) - это наиболее удобный и быстрый способ перечисления заработной платы, а также других постоянных и разовых доходов сотрудников компаний на их счета. Клиенты, получающие зарплату по картам Bank VTB (Azerbaijan), смогут по выгодным тарифам пользоваться льготной банкоматной сетью, куда входят местный Accessbank, PashaBank, а также банки группы ВТБ: ВТБ (Грузия), ВТБ (Украина), ВТБ (Казахстан), ВТБ (Беларусь), а также ВТБ24 и Почта банк в России.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в офисы банка или по короткому номеру 986 в Call Center.

Напомним, что Bank VTB (Azerbaijan) основан в 2009 году на базе ОАО AFBank, действующего с 2003 года. Уставный капитал банка равен 50,815 млн манатов. Российской стороне принадлежит 51%, ООО AtaHolding - 48,99%, одному физическому лицу Адыгозялу Агаеву (председатель правления AtaHolding) - 0,01% акций банка.