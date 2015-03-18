​Банку "МБА-МОСКВА" увеличена сумма банковских гарантий

Баку. 18 марта. REPOORT.AZ/ Приказом Федеральной таможенной службы России внесены изменения в части увеличения для "Банк "МБА-МОСКВА" ООО максимальной суммы одной банковской гарантии с 35 млн. руб. до 140 млн. руб. и увеличение максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий со 170 млн. руб. до 700 млн. руб.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Международным банком Азербайджана заявлении.

Напомним, что Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 1 января 2010 года включила "Банк "МБА-МОСКВА" ООО в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов. Включение кредитных организаций в вышеуказанный Реестр позволяет снизить годовую стоимость банковской гарантии для клиентов банка, а также значительно сократить сроки ее одобрения.