​“Bank Technique” привлекает крупный кредит для повышения капитала

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Руководство ОАО "Bank Technique" приняло решение о привлечении долгосрочного субординированного кредита в размере до 8 миллионов манатов.

Об этом Report сообщили из головного офиса банка.

Привлечение крупного субординированного кредита является первым этапом по восстановлению капитализации банка, снизившейся в свете последних девальвационных процессов в стране. Решение акционеров не только позволит сохранить текущие конкурентные позиции, но также поможет расширению масштабов деятельности.

Так, уже в скором времени банк готовится представить на рынок инновационную систему удаленного банкинга и уникальный продукт – дисплей-карты. Также готова концепция по созданию технологичных отделений, работающих по принципу самообслуживания. Как и прежде, банк видит свое развитие в технологиях и интернете. Вместе с заявлением о решении акционеров, в банке также прокомментировали ситуацию на банковском рынке в связи с недавней девальвацией маната: "Руководство банка признает, что процессы, связанные с изменением курса валют, могут повлиять на прибыльность банка по итогам года, однако это никоим образом не отразится на клиентах и, уж тем более, абсурдно предполагать банкротство.

Агентство "Fitch Ratings" подтвердило рейтинг банка на уровне "B-", позиции банка стабильны, а, к примеру, такой важный показатель как коэффициент ликвидности по итогам февраля и вовсе превысил нормативные требования в два раза и составил 59,37%, что свидетельствует о надлежащем исполнении своих обязательств", - отмечают в банке.

Стоит также отметить и рост депозитного портфеля, отражающий доверие вкладчиков. Прирост был зафиксирован даже во время девальвационных процессов: если на 20 февраля 2015 года депозитный портфель физических лиц составлял 195,4 млн. манатов, то на 17 марта этот показатель с ростом в 11,87% стал равен 218,6 млн. манатов соответственно. Безусловно, увеличение объема депозитного портфеля обуславливается резким удорожанием валютной части вкладов, но даже при калькуляции в соответствии с курсами на 20 февраля, банк зафиксировал увеличение портфеля на 1,74%. Банк, как и прежде, проявляет заботу о своих клиентах и в скором времени запускает новый взаимовыгодный депозитный продукт – "Sığortalı+", который поможет клиентам легко преодолеть новые валютные риски и увеличить прибыльность средств. Новые планы, новые продукты и услуги позволяют с оптимизмом смотреть вперед и ставить перед собой только амбициозные задачи, отмечают в "Bank Technique".