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Банкротство Silicon Valley Bank может грозить проблемами другим банкам США

Банкротство Silicon Valley Bank может грозить проблемами другим банкам США Американские банки могут столкнуться с проблемами после банкротства Silicon Valley Bank (SVB).
Финансы
12 марта 2023 г. 04:37
Банкротство Silicon Valley Bank может грозить проблемами другим банкам США

Американские банки могут столкнуться с проблемами после банкротства Silicon Valley Bank (SVB).

Как передает Report, об этом сообщает издание The New York Times.

В публикации отмечается, что крах SVB, активы которой взяла под контроль Федеральная корпорация страхования вкладов, вызвал опасения, что другие банки могут столкнуться с похожими проблемами.

Издание подчеркивает, что банкротство банка произошло спустя два дня после того, как в кредитной организации были приняты экстренные меры по обработке запросов на вывод средств. Одновременно с этим резкое снижение стоимости инвестиционных активов SVB «потрясло Уолл-стрит и вкладчиков, в результате акции резко упали».

NYT отмечается, что в дальнейшем с проблемами, с которыми столкнулся Silicon Valley Bank, могут распространиться по некоторым частям этого сектора. В связи с этим руководитель министерства финансов США Джанет Йеллен публично заверила инвесторов в устойчивости американской банковской системы, отмечается в статье.

Напомним, что 11 марта калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций закрыл Silicon Valley Bank, базирующийся в округе Санта-Клара. Банкротство крупного банка в США было зафиксировано впервые с начала мирового финансового кризиса 2008 года.

Позднее предприниматель Илон Маск допустил возможность покупки SVB.

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