Банкротство британского финтех-стартапа Greensill Capital переросло в скандал

Оно вызовет проблемы у Credit Suisse и SoftBank, а также британских и германских властей, державших свои средства на счетах стартапа

Британский финтех-стартап Greensill Capital в понедельник, 8 марта, подал заявление в Регистрационную палату Великобритании о защите от кредиторов.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal . Эксперты уверены, что это банкротство вызовет проблемы у ряда крупных финансовых компаний, таких как Credit Suisse и SoftBank, а также британских и германских властей, державших свои средства на счетах стартапа.

Проблемы Greensill начались летом прошлого года, когда австралийский страховщик Bond & Credit Company решил не продлевать страхование кредитов Greensill. Стартап попытался добиться через суд продления страховой программы, которая заканчивалась 1 марта 2021 года, однако проиграл судебное разбирательство. В результате на прошлой неделе компания подала заявление о защите от несостоятельности в Австралии. Узнав о проблемах Greensill в Австралии, германский финансовый регулятор BaFin начал собственное расследование в отношении банковского подразделения стартапа в Бремене. Вскоре регулятор выяснил, что банк систематически допускал манипуляции со своей финансовой отчетностью. На прошлой неделе BaFin наложил мораторий на операции Greensill Bank.

Одним из основных инвесторов компании была японская корпорация SoftBank, вложившая в стартап австралийца Лекса Гринсилла почти 2 млрд доллара США. Кроме того, консультантом стартапа был бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. А одним из главных клиентов компании был Credit Suisse, который управляет рядом фондов, скупавших секьюритизированные кредиты у Greensill. Суммарный объем средств этих фондов — около 10 млрд долларов США.