Банковский сектор Азербайджана увеличил чистую прибыль втрое

В январе-сентябре текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 522,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, это в 3,05 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев операционные доходы банков составили 1 935,1 млн манатов (на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1 242,7 млн манатов (+6%), отчисления на специальные резервы - 135,7 млн манатов (-56,75%), прочие доходы - 21,4 млн манатов (в 17,8 раза больше), выплаты по налогу на прибыль - 55,4 млн манатов (в 2,2 раза больше).