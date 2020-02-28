​Банковский сектор Азербайджана увеличил активы

Активы банковского сектора Азербайджана на 1 февраля этого года составили 32 863,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, активы увеличились на 11% по сравнению с показателем на 1 февраля прошлого года.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 13 658,2 млн манатов. За год кредитный портфель банков расширился на 23,5%, доля кредитов в активах увеличилась с 37,5% до 41,6%.

За отчетный месяц общие обязательства банков возросли на 10,7% - до 28 219 млн манатов, депозитный портфель увеличился на 16,8%, составив 21 660,5 млн манатов. Из них 8 425 млн манатов пришлось на депозиты физических, 13 235,5 млн манатов – юридических лиц. За год вклады населения возросли на 5,6%, средства компаний - на 25,3%.

За год обязательства банков перед ЦБА сократились на 7% - до 343,6 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 12,8%, составив 4 644,2 млн манатов.