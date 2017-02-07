Банковский сектор Украины завершил 2016 год с убытками

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ По итогам 2016 года банковский сектор Украины зафиксировал убытки в размере 5,8 млрд долларов, что является историческим максимумом.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук.

"Банковский сектор показал рекордно высокий убыток в 2016 году - 159 миллиардов гривен, что обусловлено резервированием кредитного портфеля Приватбанка", - отметил он.

Ваврищук также понадеялся на то, что в 2017 году банковская система Украины сможет выйти на прибыльную деятельность.