Банковский сектор Азербайджана завершил 9 месяцев года с убытком в размере 444 млн манатов

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре текущего года совокупная чистая прибыль коммерческих банков Азербайджана составила 129,335 млн манатов, чистый убыток - 572,848 млн манатов. Как сообщает Report, тем самым банковский сектор завершил первые 9 месяцев этого года с убытком в размере 443,512 млн манатов.

На долю ОАО "Международный банк Азербайджана" приходится 322,804 млн манатов (72,78%), 31 банка - 120,708 млн манатов (27,22%) общей суммы убытка.