Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Банковский сектор Азербайджана завершил 2018 год с чистой прибылью в 279,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, это на 68,4% меньше в сравнении с 2017 годом.

За прошлый год процентные доходы банковского сектора Азербайджана составили 1 753,0 млн манатов, процентные расходы – 581,9 млн манатов, непроцентные доходы - 549,1 млн манатов, непроцентные расходы – 1025,6 млн манатов. В конечном итоге чистая операционная прибыль банковского сектора составила 694,6 млн манатов.

По сравнению с 2017 годом процентные доходы банковского сектора уменьшились на 1,3%, процентные расходы на 29,5%, непроцентные доходы на 41,5%, непроцентные расходы же выросли на 4,6%. Чистая операционная прибыль банковского сектора уменьшилась на 23,5% за год.

Банки направили 345,4 млн манатов на создание специальных резервов на покрытие убытков по активам. Налог на прибыль составил 72,3 млн манатов.