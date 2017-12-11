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    Банковский сектор Азербайджана сократился более чем на 16% с начала года

    Объем кредитования клиентов за 10 месяцев снизился на 29%

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Совокупные активы банковского сектора Азербайджана на 1 ноября составили 26 311,6 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками (ПНФР), активы сократились на 16,3% по сравнению с началом года.

    Выданные клиентам кредиты составили 10 056,5 млн манатов или 38,2% общего объема банковских активов. За 10 месяцев текущего года кредитный портфель банков сузился на 29,4%.

    За отчетный период общие обязательства банков сократились на 21,4% - до 23 216,6 млн манатов, депозитный портфель - на 4,7%, составив 15 640,4 млн манатов. Из них 7 250,2 млн манатов пришлось на депозиты физических, 8 390,2 млн манатов – юридических лиц. В январе-октябре вклады населения сократились на 2,45%, средства компаний - на 6,55%.

    С начала года обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 66,6% - до 566,6 млн манатов.

    За этот период общий капитал кредитных организаций увеличился на 62,1% и достиг 3 095 млн манатов.

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