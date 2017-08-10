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    Банковский сектор Азербайджана потерял 80 тыс. клиентов в течение месяца

    Число клиентов-предпринимателей увеличилось

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана в месячном сравнении сократился на 80 134 человек или 1,4% и на 1 июля составил 5 612 810 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка Азербайджана.

    Из них 5 534 553 человека или 98,6% являются физическими, 78 257 или 1,4% - юридическими лицами. Предпринимателями являются 210 533 человек или 3,8% клиентов банков.

    В июне число банковских клиентов - физических лиц сократилось на 1,4%, юридических лиц выросло на 0,4%, предпринимателей – на 2,4%. 

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