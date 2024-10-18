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Банковский сектор Азербайджана планирует к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 35%

Банковский сектор Азербайджана планирует к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 35% 14^49
Финансы
18 октября 2024 г. 15:06
Банковский сектор Азербайджана планирует к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 35%

Ассоциация банков Азербайджана планирует сократить выбросы парниковых газов в банковском секторе на 35% к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Ассоциация Закир Нуриев в пятницу в Баку на форуме "Зеленые финансы и устойчивое развитие".

По его словам, эта задача соответствует климатическим целям правительства Азербайджана и усиливает экологическую ответственность банковского сектора:

"Одним из шагов в области устойчивого банкинга является разработка ESG-стратегии Ассоциации, которая охватывает 2024-2030гг и основана на трех основных целях (увеличение возможностей устойчивого финансирования, повышение осведомленности о ESG, совершенствование возможностей ESG).

Для достижения этих целей определено в общей сложности 10 инициатив. Среди них - повышение устойчивости банков, усиление деятельности по обмену опытом, развитие кампаний по повышению осведомленности о ESG, развитие человеческого капитала, повышение уровня цифровизации в банковском секторе".

Нуриев отметил, что для успешной реализации ESG-стратегии определены 97 стратегических задач, которые, в том числе, поддерживают полную интеграцию ESG в банковском секторе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2030-cu ilədək bank sektorunun istixana qazı emissiyalarının 35 % azaltmaq hədəflənir

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