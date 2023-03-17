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Банковский сектор Азербайджана имеет ликвидные активы в размере 17 млрд манатов

Банковский сектор Азербайджана имеет ликвидные активы в размере 17 млрд манатов Ликвидные активы банковского сектора Азербайджана на 1 января этого года составили 17,2 млрд манатов или 36,6% активов сектора.
Финансы
17 марта 2023 г. 11:43
Банковский сектор Азербайджана имеет ликвидные активы в размере 17 млрд манатов

Ликвидные активы банковского сектора Азербайджана на 1 января этого года составили 17,2 млрд манатов или 36,6% активов сектора.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2022 год.

В документе говорится, что коэффициент мгновенной ликвидности сектора составил 59,9%, что почти в 2 раза превышает минимальный спрос (30%).

По данным, 54% ликвидных активов (5,4 млрд долларов США) выражены в иностранной валюте. В структуре ликвидных активов на счета ностро приходится 29% (5 млрд манатов), на государственные ценные бумаги - 31% (5,4 млрд манатов), на корреспондентские счета в Центральном банке Азербайджана - 29% (4,9 млрд манатов) и на наличные средства - 11% (2 млрд манатов).

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Версия на английском языке Liquid assets of Azerbaijan's banking sector near $10B
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun 17 milyard manat likvid aktivləri var

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