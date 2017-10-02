Банковский омбудсмен принял пять обращений в сентябре

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Институт банковского омбудсмена при Ассоциации банков Азербайджана (АБА) официально принял 5 обращений за первый месяц деятельности (в сентябре).

Об этом сообщил Report ответственный секретарь организации Эльчин Гасанов.

"Два из этих обращений касались спорного вопроса на сумму более 2 000 долларов или 3 400 манатов (около 6 000 и 20 000 долларов). Банковский омбудсмен не может рассматривать их. По одному из обращений все еще продолжается судебный процесс. Два других обращения были сделаны напрямую, без обращения в банк. Хотя гражданин должен сначала обратиться в банк, подождать в течение 30 рабочих дней, и только в случае, если обращение не будет рассмотрено, может обратиться к банковскому омбудсмену. То есть у него должно быть письмо банка об отказе. Таким образом, все пять обращений были отклонены", - сказал он.

Помимо этого, по словам Э.Гасанова, к омбудсмену также обращается по телефону огромное число людей: "К сожалению, телефонные звонки связаны с не относящимися к нам вопросами. К примеру, у кого-то плохая кредитная история, банк не выдает ему кредит и он звонит омбудсмену. Кредитование - это внутреннее дело банка, и мы не можем в него вмешиваться. Также обращаются по вопросу списания кредитного долга. Однако и этот вопрос не относится к полномочиям банковского омбудсмена".