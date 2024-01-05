Банковский и микрофинансовый сектор Азербайджана в 2023 году

Для банковского сектора Азербайджана 2023 год стал богатым на события.

Ушедший 2023 год стал богатым на события в банковском секторе Азербайджана.

Начнем с того, что внесены изменения в закон о Центральном банке Азербайджана (ЦБА). Тем самым были переопределены функции учреждения, увеличено число членов правления.

В прошлом году ЦБА 8 раз пересматривал параметры процентного коридора. Учетная ставка претерпела ряд изменений - с 8,25% в начале года до 8% на последнем заседании, верхний предел коридора процентных ставок изменился с 9,25% до 9%, а нижний предел – с 6,25% до 6,5%.

В 2023 году количество банков в Азербайджане сократилось. ЦБА аннулировал лицензии ОАО Günay Bank и ОАО Muğan Bank. Регулятор объяснил свое решение тем, что совокупный капитал банков меньше минимального требования (50 млн манатов), коэффициент адекватности совокупного капитала меньше 3%, банки не осуществляют свою текущую деятельность в пруденциальном порядке. Тем самым, количество коммерческих банков в стране сократилось с 25 до 23.

В отчетном периоде происходили интересные процессы вокруг единственного в Азербайджане регионального банка ОАО Naxçıvan Bank. Члены семьи бывшего председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифа Талыбова потеряли контроль над банком. Акции перешли трем новым физическим лицам. Кроме того, часть портфеля потребительских кредитов в объеме 60 млн манатов была передана ОАО Kapital Bank. Хотя это и породило многочисленные домыслы о закрытии регионального банка или его слиянии с другим банком, официально эти предположения были опровергнуты.

Кроме того, в этом году была ограничена деятельность Бакинского филиала Национального банка Ирана. ЦБА направил в кредитную организацию письмо с требованием приостановить все банковские операции (прием вкладов, кредитование и т.д.), за исключением снятия денег со счетов.

С прошлого года годовой процентный доход, выплачиваемый местными банками и местными филиалами иностранных банков по вкладам физических лиц в Азербайджане, облагается налогом в размере 10%. Напомним, что указанные доходы были освобождены от налогообложения с 1 февраля 2016 года сроком на 7 лет. Срок соответствующей поправки в Налоговый кодекс не был продлен. Однако согласно изменениям, внесенным в Кодекс в течение года, с этого года от налогообложения освобождаются физические лица, разместившие вклады в банке на срок не менее 18 месяцев и получающие проценты в конце этого периода. В то же время от подоходного налога будет освобождена часть доходов физических лиц, получающих проценты ежемесячно, в размере до 200 манатов.

В 2023 году процесс ликвидации закрытых банков в Азербайджане был продолжен. Фонд страхования вкладов (ФСВ) внес ряд нововведений. Фонд запустил портал для продажи имущества, перешедшего под контроль фонда, и отдельный портал для кредиторов.

В прошлом году ЦБА предпринял ряд шагов по защите прав потребителей финансовых услуг. Регулятор начал раскрывать названия финансовых учреждений, к которым применялись различные санкции за нарушения, а также индексы жалоб клиентов.

В ушедшем году после 5 лет обсуждения был, наконец, принят и вступил в силу закон "О платежных услугах и платежных системах". Согласно закону, компаниям, работающим на рынке платежных услуг страны, дано 6 месяцев - до мая этого года - для регистрации в ЦБА и получения лицензии.

Согласно обновленной версии "Стандартов корпоративного управления в банках", утвержденной ЦБА в 2023 году, у азербайджанских банков есть 6 месяцев – до апреля текущего года – на подготовку нового стратегического плана.

Ближе к концу года ЦБА ввел требования к капиталу для валютно-обменной деятельности. Согласно "Требованиям к минимальному размеру уставного (паевого) капитала для осуществления валютно-обменной деятельности, размеру залоговых средств и форме заключения на возврат залога", требование к капиталу для деятельности по обмену валюты составляет 600 тыс. манатов в Баку (300 тыс. манатов за каждый дополнительный объект), 150-450 тыс. манатов - за пределами столицы (0-150 тыс. манатов за каждый дополнительный объект). Лица, получившие лицензию на валютно-обменную деятельность, должны выполнить данное требование в течение 6 месяцев.

2023 год стал интересным и для микрофинансового сектора Азербайджана.

Был изменен закон о небанковских кредитных организациях (НБКО), после чего они получили возможность эмитировать кредитные карты. Был также обновлен порядок приобретения значительной доли в кредитных организациях этого типа.

В прошлом году количество НБКО в Азербайджане составило 54. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензии у фактически обанкротившихся НБКО Union Kredit, Gold Finance и Viza Kredit, взамен оно предоставило лицензии НБКО Nova Credit и Caspian Finance. Небанковские кредитные организации Anexs, Irshad, Mojo Az и MGN Capital, зарегистрированные Государственной налоговой службой при Минэкономики, получат лицензию в этом году.

За нарушения ЦБА оштрафовал пять должностных лиц небанковских кредитных организаций. Так, должностное лицо ОАО Azkredit, допустившее нарушения законодательства, оштрафовано на 1500 манатов, ООО Asel Kredit - на 3000 манатов, ОАО Finoko - на 4500 манатов, ООО TBC Kredit - на 6000 манатов и, наконец, ООО PSG Finans - на 6000 манатов. Однако нарушения не повлияли на финансовую устойчивость этих кредитных организаций.

Комментируя итоги прошлого года, исполнительный директор Общественного объединения "Азербайджанская Ассоциация Микрофинансирования" (AMFA) Жаля Гаджиева заявила Report: "Мы ожидаем, что социально-экономическое положение самозанятой группы населения и микропредпринимателей улучшится со вступлением в силу поправок, внесенных в закон об НБКО. Государство, поддерживая самозанятость и предпринимательство, снижает бремя соцобеспечения для занятых в этом секторе, создавая доступ к финансам для группы населения, не имеющей доступ к банковским услугам. Что касается самой отрасли, в этом году здесь произошел рост кредитного портфеля на 25%, а количества сотрудников - на 10%".