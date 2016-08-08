Банковские вклады населения Азербайджана выросли на 3%

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В июне впервые с начала года в Азербайджане вырос объем банковских вкладов населения.

Как сообщает Report, об этом заявил Центробанк Азербайджана.

Согласно информации, на 1 июля сумма вкладов составила 7 815,6 млн. манатов, что по сравнению с состоянием на 1 июня больше на 3,3% или 249,7 млн. манатов.

По сравнению с началом года срочные депозиты физических лиц сократились на 17,5%, а в годовом сравнении - выросли на 2,1%.