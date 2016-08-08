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    Банковские вклады населения Азербайджана выросли на 3%

    По сравнению с началом года срочные депозиты физических лиц сократились на 17,5%

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В июне впервые с начала года в Азербайджане вырос объем банковских вкладов населения. 

    Как сообщает Report, об этом заявил Центробанк Азербайджана. 

    Согласно информации, на 1 июля сумма вкладов составила 7 815,6 млн. манатов, что по сравнению с состоянием на 1 июня больше на 3,3% или 249,7 млн. манатов. 

    По сравнению с началом года срочные депозиты физических лиц сократились на 17,5%, а в годовом сравнении - выросли на 2,1%. 

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