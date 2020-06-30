​Банковские вкладчики в Азербайджане в смятении - кто виноват?

В ходе процесса возврата вкладов в четырех банках (AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank), лишенных лицензии Центробанком Азербайджана, выяснилось, что ранее регулятор запретил им прием вкладов, чему банки не придали значения, продолжив принимать вклады у населения. В результате ряд лиц, разместивших вклады в закрытых банках, столкнулись с проблемой возврата своих денег, поскольку незаконно принятые вклады до проведения расследования временно заблокированы.

В AGBank заблокированы вклады на 49,2 млн манатов, в NBC Bank – на 12,8 млн манатов, в других банках – небольшие суммы.

Report побеседовал с финансовым экспертом Вугаром Мирзазаде о том, какая структура несет ответственность в сложившейся ситуации, что должно быть сделано для предотвращения подобных ситуаций в будущем и на другие темы.

Мирзазаде отметил, что в сложившейся ситуации вкладчики не должны испытывать проблем с возвратом вкладов:

Вугар Мирзазаде

"Оценивая ситуацию, мы должны, в первую очередь, рассмотреть понятие застрахованных и не застрахованных вкладов в правилах страхования вкладов. Застрахованный вклад - это вклад, принимаемый филиалами и представительствами банка на территории Азербайджанской Республики в рамках определенных процентных условий. Вклады, размещенные вне определенных ограничений, считаются в основном застрахованными вкладами. Если установлены ограничения на прием вкладов в каком-либо банке, и информация об этом не опубликована, то вкладчик не должен страдать от этого и нести ответственность. Основными участниками этого процесса являются Центральный банк, Фонд страхования вкладов (ADIF) и банки. Если банку запрещено принимать вклады, он не должен их привлекать. На самом деле ADIF должен получать и получает от банков информацию о политике сбережений и других вопросах. В этом случае проблема в отсутствии правильного обмена информацией. Например, если возникнут проблемы со страхованием вкладов, целесообразно опубликовать информацию о том, что вклады, размещенные в этом банке, не будут застрахованы с определенной даты.

Вкладчики не должны испытывать проблем с возвратом своих вкладов в рамках правил страхования вкладов, если они не проинформированы соответствующим образом, независимо от того, кто несет за это ответственность. Естественно, до суда можно отложить решение вопроса. Но опять же в итоге вкладчики не должны испытывать проблем с получением своих денег обратно".

Эксперт отметил, что в некоторых случаях надзорный орган может не видеть привлечения новых вкладов в представленном банком отчете:

"Банки регулярно предоставляют информацию Центральному банку. Сюда входит и информация о сберегательном портфеле. Информация о вкладах может отражаться в общем портфеле, а не конкретно по каждому клиенту. Иногда, если есть важные изменения в соответствии с требованием, информация может быть представлена по 10 основным клиентам. Но поскольку в списке не представлены все клиенты, информация дается об общем портфеле, число ушедших клиентов превышает число привлеченных, кажется, что объем портфеля сократился, и данные о новых вкладах могут попросту "затеряться". В этом случае надзорный орган может не видеть привлечения новых депозитов. Для отслеживания привлекаемых вкладов надзорному органу следует запрашивать у банка информацию о коде клиента или дате привлечения вклада. Поскольку банки не имеют такой специальной формы отчетности, надзорный орган может не видеть, что банк, в отношении которого применяется запрет, принимает депозит. Но он имеет право после наложения запрета запросить специальный отчет и получить информацию от банка".

По словам В.Мирзазаде, подобные случаи могут подорвать доверие к банкам:

"Банк, в котором вкладчик размещает депозит, упоминается как банк-член в ADIF, а также на сайте Центрального банка в качестве банка, имеющего лицензию. Если вкладчик размещает депозит в банке, то возникновение впоследствии подобных проблем негативно влияет на доверие к банкам. Потому что с сегодняшнего дня это событие может произойти в любом банке и вызвать определенную путаницу среди вкладчиков. Вкладчик будет уверен, что тот факт, что сегодня какой-то банк упоминается в информационных источниках как лицензированный или как член фонда страхования вкладов, может не соответствовать действительности. На самом же деле должно быть не так. Для предотвращения этого необходимо регулярно и своевременно представлять информацию в контролирующий орган. Если у банка есть какие-либо финансовые трудности, должна быть обнародована информация о том, что размещенные вклады не застрахованы, при условии, если это не вызовет недовольства среди участников рынка. Если такая информация не предоставляется, то депозит должен считаться застрахованным. Потому что вкладчик размещает депозит в рамках правил страхования вкладов и должен получить полную информацию об этом. Банки должны размещать предоставляемую ими информацию на сайтах в соответствии со стандартами, между ADIF, ЦБА и вкладчиками должен быть налажен полный, регулярный и прозрачный процесс обмена информацией, чтобы не возникало таких трудностей".