 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Банковские дивиденды физических лиц в Азербайджане будут освобождены от налогов еще на 5 лет

    Сюда относятся также прибыль от инвестиционных ценных бумаг и дисконт облигаций

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Срок освобождения от налогов годовых процентных доходов, выплачиваемых банками по вкладам физических лиц, а также выплачиваемых эмитентами дивидендов, дисконтов (разницы, возникшей в результате размещения облигаций по цене ниже номинала) и процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам, продлен до 5 лет, то есть до февраля 2021 года. 

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательства Милли Меджлиса заявил министр налогов Фазиль Мамедов.  

    Отметим, что эта статья предусмотрена в законопроекте новых поправок к Налоговому кодексу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi