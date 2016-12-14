Банковские дивиденды физических лиц в Азербайджане будут освобождены от налогов еще на 5 лет

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Срок освобождения от налогов годовых процентных доходов, выплачиваемых банками по вкладам физических лиц, а также выплачиваемых эмитентами дивидендов, дисконтов (разницы, возникшей в результате размещения облигаций по цене ниже номинала) и процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам, продлен до 5 лет, то есть до февраля 2021 года.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательства Милли Меджлиса заявил министр налогов Фазиль Мамедов.

Отметим, что эта статья предусмотрена в законопроекте новых поправок к Налоговому кодексу.