​Банковские депозиты в Азербайджане выросли на 9%

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Общая депозитная база банковского сектора Азербайджана, включая депозиты нерезидентов и органов государственного управления, на 1 апреля 2016 года составила 23 121,6 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем депозитов вырос на 1 836,2 млн. манатов или 8,63% по сравнению с показателем на 1 марта, и на 4 602,5 млн. манатов или 24,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В месячном исчислении манатные депозиты выросли на 222,6 млн. манатов или 5,3% - до 4 401,2 млн. манатов, в том числе, депозиты до востребования - на 176,3 млн. манатов или 9,2%, составив 2 085,1 млн. манатов, срочные депозиты - на 46,3 млн. манатов или 2% и составили 2 316,1 млн. манатов.

Объем депозитов в иностранной валюте за март вырос на 1 613,8 млн. манатов или 9,4% - до 18 720,5 млн. манатов. Валютные депозиты до востребования в месячном сравнении выросли на 889,3 млн. манатов или 19% - до 5 574,8 млн. манатов, срочные депозиты - на 724,5 млн. манатов или 5,8% - до 13 145,7 млн. манатов.

"Рост объема депозитов в марте объясняется ростом курса доллара. С учетом роста расходов населения на фоне сокращения доходов и укрепления маната в апреле, прогнозируется сокращение депозитного портфеля в апреле", - отмечают аналитики Report.