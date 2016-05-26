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    ​Банковские депозиты физических лиц в Азербайджане сократились на 23%

    Основная часть внешних долгов банков Азербайджана лежит на Международном банке Азербайджана

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "Совокупные депозиты физических лиц в банках Азербайджана сократились на 23%". Как сообщает Report, об этом сказала аналитик международного рейтингового агентства Moody's Мария Малюкова.

    М.Малюкова отметила, что основная часть внешних долгов банковского сектора Азербайджана лежит на Международном банке Азербайджана.

    "Доверие населения к манату снизилось. Азербайджан на первом месте среди стран СНГ по выдаче валютных кредитов. В первом квартале этого года объем депозитов сократился на 17% и это процесс продолжается. Внешняя задолженность банков равна 17%, из них основная часть лежит на МБА". 

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