​Банковские депозиты физических лиц в Азербайджане сократились на 23%

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "Совокупные депозиты физических лиц в банках Азербайджана сократились на 23%". Как сообщает Report, об этом сказала аналитик международного рейтингового агентства Moody's Мария Малюкова.

М.Малюкова отметила, что основная часть внешних долгов банковского сектора Азербайджана лежит на Международном банке Азербайджана.

"Доверие населения к манату снизилось. Азербайджан на первом месте среди стран СНГ по выдаче валютных кредитов. В первом квартале этого года объем депозитов сократился на 17% и это процесс продолжается. Внешняя задолженность банков равна 17%, из них основная часть лежит на МБА".