Банковские депозиты физических лиц - предпринимателей увеличились

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Объем банковских депозитов физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в Азербайджане, увеличился.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Палаты надзора за финансовыми рынками, на 1 октября 2018 года банковские депозиты физических лиц – предпринимателей составили 84,2 млн манатов.

Это на 3,3 млн манатов или 4,1% больше по сравнению с августом.