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    Банковские депозиты физических лиц - предпринимателей увеличились

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Объем банковских депозитов физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в Азербайджане, увеличился.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Палаты надзора за финансовыми рынками, на 1 октября 2018 года банковские депозиты физических лиц – предпринимателей составили 84,2 млн манатов.

    Это на 3,3 млн манатов или 4,1% больше по сравнению с августом.

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