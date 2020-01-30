​Банковские депозиты в Азербайджане выросли более чем на 3%

По состоянию на 1 января текущего года банковские депозиты в Азербайджане составили 8 637,9 млн манатов.

Как сообщает Reportсо ссылкой на ЦБ Азербайджана, это на 262,5 млн манатов или на 3,1% больше, чем на 1 января прошлого года.