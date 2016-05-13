​Банковская система Италии столкнулась с кризисом

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Итальянские банки снова испытывают проблемы. Как сообщает Report со ссылкой на vestifinance.ru, на этот раз в центре внимания Banco Popolare. Банк сообщил о неожиданно слабых финансовых результатах за I квартал, в основном, из-за списания "плохих" долгов. Убыток составил 314 млн. евро. На этом фоне акции Banco Popolare 11 мая рухнули сразу на 14%, утянув за собой и остальных представителей банковского сектора.

Агентство Reuters сообщает, что признать часть долгов "плохими" банк вынудил Европейский центробанк (ЕЦБ). Это было одно из условий одобрения слияния с Banca Popolare di Milano. Списано было ни много ни мало 684 млн. евро. После завершения сделки должна образоваться третья по величине банковская группа в Италии.

По информации того же Reuters, с начала года капитализация итальянских банков рухнула почти на 40%. Почти все они имеют серьезные проблемы с кредитными портфелями и нуждаются в дополнительном капитале. Потребности в этом выросли до 360 млрд. евро. В целом проблемные активы банков оцениваются в 40% от их балансовой стоимости.