Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты

Возможно, в будущем банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты.

Возможно, в будущем банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты.

Об этом Report сказал заместитель директора литовской компании "BS/2" Кирилл Овсянников.

Он отметил, что есть определенные проекты на этот счет и их реализация станет возможной, если коммерческие банки или Центральный банк Азербайджана обратятся по этому вопросу:

"Мы сотрудничаем с банками Азербайджана с середины 1990-х годов. Мы хотим, чтобы банковский сектор в Азербайджане был более технологичным, практичным, эффективным, прозрачным и безопасным. Связанные с банкоматами предложения поступают от наших клиентов. Когда поступает предложение по какой-либо теме, мы проверяем его технологическую применимость. Многие банкоматы в Азербайджане принадлежат нашей компании".

Напомним, что по состоянию на 1 января текущего года количество банкоматов в Азербайджане увеличилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 2 997. В Баку установлено 1 565 банкоматов.