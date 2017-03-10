Банкиры предлагают освободить от налогообложения заложенное в банках имущество

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается освободить от налогообложения сроком на три года заложенное в коммерческих банках имущество. Как сообщает Report, с этой инициативой выступил председатель правления ОАО Rabitabank Эльчин Гадимов на налоговой конференции "Вместе к прозрачности".

По словам Э. Гадимова, банки не используют это имущество и применение налогов приводит к дополнительным расходам: "Исследование показывает, что наличные выплаты в различных странах создают дополнительные затраты в пределах 1,1-1,7%. Мы предлагаем применять специальные скидки для производства POS-терминалов, а также освободить от налогообложения импорт POS-терминалов".

Представитель банка сообщил, что, в соответствии с международной практикой, государственные закупки должны осуществляться безналичным способом: "Это применено в Англии и в результате сэкономлен примерно 1 млрд фунтов стерлингов".