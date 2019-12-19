В Азербайджане предлагается упрощение и ускорение процедуры взыскания проблемных задолженностей с юрлиц

В Азербайджане необходимо упрощение и ускорение процедуры взыскания проблемных задолженностей с юридических лиц.

Как передаёт Report, об этом сказал в четверг председатель правления Банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

"Мы возлагаем надежды на изменения в судебной системе. Мы видим положительные результаты от указа Президента Ильхама Алиева в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц. Мы видим, что этот портфель существенно сократился. Однако уровень просрочки по кредитам юридических лиц остался на высоком уровне. Это объясняется тем, что большинство этих дел находится в суде. По ряду дел взыскание проблемной задолженности у юридических лиц занимает от 3 до 5 лет. По нашим меркам, это очень большой срок, который замедляет работу как банков, так и экономики в целом. Ведь это, по сути, замороженные деньги, которые со временем теряют свою стоимость и ценность", - сказал глава банка.

Также, по мнению Е.Кирина, было бы целесообразно из существующего закона "О банкротстве" отделить статьи, касающиеся банкротства юридических лиц, в отдельный закон.

В большей степени, как отметил он ранее, кредиторов беспокоит преднамеренное, то есть фиктивное банкротство, которое происходит с целью вывода активов. "Сегодня в Азербайджане не хватает инструментов, чтобы оспаривать эти сделки, которые являются преднамеренным банкротством, тогда как мы должны дать правовую оценку этим действиям руководителей, акционеров. Сейчас получается так, что должник констатирует факт, что у компании не осталось активов, а остались обязательства, и никто не дает комментариев о том, кто же принимал подобные решения. А нам кредиторам это тоже непонятно, и у нас возникают вопросы, но мы не можем в рамках имеющегося законодательства активизировать решение их, так как для этого недостаточно возможностей", - подчеркнул Е.Кирин.

По его мнению, решение данного вопроса очень позитивно повлияло бы на оценку делового инвестиционного климата в стране, потому что если сравнить ряд стран, которые по мировым рейтингам занимают передовые позиции, то у них этот механизм отработан. "Он является обязательной неотъемлемой частью, и мы надеемся, что в рамках судебной реформы и последующей работы эта задача будет решена и в Азербайджане", - сказал глава банка ВТБ (Азербайджан).