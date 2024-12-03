ЦБА: Банки в Азербайджане увеличили кредитование бизнеса на 14%

Портфель банков в Азербайджане по кредитованию бизнеса на 1 октября 2024 года оценивается в 14,4 млрд манатов.

Портфель банков в Азербайджане по кредитованию бизнеса на 1 октября 2024 года оценивается в 14,4 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на обзор денежной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) за 9 месяцев, на конец 2023 года портфель банков по кредитованию бизнеса составлял 12,6 млрд манатов.

"Таким образом, за 9 месяцев текущего года банки увеличили портфель по кредитованию бизнеса на 14%", - указывается в материалах ЦБА.

Центробанк отмечает, что в текущем году продолжался процесс дедолларизации по кредитам.

"В частности, за 9 месяцев объем кредитования в манатах вырос на 21,2%, а в инвалюте - на 6,3%. В результате удельный вес кредитов в инвалюте снизился на 2 процентных пункта - до 16,6% на конец сентября", - подчеркивает регулятор.