Банки в Азербайджане с 2025 года начнут предоставлять новую услугу

С 2025 года банки, действующие в Азербайджане, планируют предоставлять Сервис Информации о Счетах.

Банки, действующие в Азербайджане, с 2025 года планируют предоставлять услугу "информация о счете" (AIS).

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральном Банке Азербайджана (ЦБА).

В ЦБ отметили, что в рамках утвержденной "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы" планируется внедрение "Открытого банкинга" и переход к концепции "Открытые финансы".

В 2025 году ЦБА завершит тестирование услуги предоставление информации о счете и представит его решение банкам. Также планируется внедрение нового функционала для Сервиса платежных операций (PIS).

"Предусмотрена интеграция коммерческих банков и платежных организаций, имеющих лицензию Центробанка. В дальнейшем будет сформирована и утверждена концепция "Открытых финансов". По результатам исследований местного и международного рынка определено, что инфраструктура банковского сектора Азербайджана готова к внедрению "Открытого банкинга", - подчеркнули в Центробанке.