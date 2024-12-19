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Банки в Азербайджане с 2025 года начнут предоставлять новую услугу

Банки в Азербайджане с 2025 года начнут предоставлять новую услугу С 2025 года банки, действующие в Азербайджане, планируют предоставлять Сервис Информации о Счетах.
Финансы
19 декабря 2024 г. 17:52
Банки в Азербайджане с 2025 года начнут предоставлять новую услугу

Банки, действующие в Азербайджане, с 2025 года планируют предоставлять услугу "информация о счете" (AIS).

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральном Банке Азербайджана (ЦБА).

В ЦБ отметили, что в рамках утвержденной "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы" планируется внедрение "Открытого банкинга" и переход к концепции "Открытые финансы".

В 2025 году ЦБА завершит тестирование услуги предоставление информации о счете и представит его решение банкам. Также планируется внедрение нового функционала для Сервиса платежных операций (PIS).

"Предусмотрена интеграция коммерческих банков и платежных организаций, имеющих лицензию Центробанка. В дальнейшем будет сформирована и утверждена концепция "Открытых финансов". По результатам исследований местного и международного рынка определено, что инфраструктура банковского сектора Азербайджана готова к внедрению "Открытого банкинга", - подчеркнули в Центробанке.

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