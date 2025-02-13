Банки Узбекистана значительно нарастили закупку валюты у населения

Узбекистанские банки в 2024 году увеличили объем валюты, закупленной у населения.

Узбекистанские банки в 2024 году увеличили объем валюты, закупленной у населения.

Как передает Report , об этом сообщает UZ Daily со ссылкой на данные Центрального банка Узбекистана.

Согласно информации, за отчетный период число таких операций выросло с 68,2 млн до 95,8 млн, рост составил 40,4%. При этом увеличился объем операций и по продаже валюты: с 17,6 млн до 22,8 млн, показав годовой рост на 29,3%.

В денежном выражении объем валюты, приобретенной банками у населения, увеличился с $12,3 млрд до $16,1 млрд, что эквивалентно росту на 30,5% в годовом исчислении. Показатели продажи валюты выросли незначительно — с $9,1 млрд до $9,4 млрд или на 2,7%.

Наибольшее число операций по приобретению иностранной валюты было зафиксировано в мае 2024 года, число таких транзакций превысило 9,3 млн. В то же время самым активным месяцем по объему покупок стал август, когда банки приобрели у населения валюту на сумму почти $1,6 млрд.