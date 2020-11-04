Банки увеличат активы в Германии на 397 млрд евро в связи с Brexit

Европейский центральный банк ранее сообщал, что банки согласились в конечном итоге перенести в еврозону активы общим объемом 1,3 трлн евро.

Германия получит львиную долю активов, которые кредиторы выводят из Великобритании в связи с выходом страны из Европейского союза, прогнозирует Бундесбанк.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Кредиторы за пределами Германии находятся в процессе перемещения в страну дополнительных 397 млрд евро, в результате чего их совокупный баланс достигнет 675 млрд евро на конец года, сообщил регулятор в ходе презентации на этой неделе.

Европейский центральный банк ранее сообщал, что банки согласились в конечном итоге перенести в еврозону активы общим объемом 1,3 трлн евро. С учетом того, что до конца переходного периода в рамках Brexit остается менее двух месяцев, международные банки наращивают объем операций в Европейском союзе, чтобы убедиться в возможности обслуживать клиентов с учетом вероятности, что расположенные в Великобритании компании лишатся прав на оказание услуг в ЕС.

Европейские финансовые центры стремятся заполучить долю бизнеса и увеличить число квалифицированных банкиров. Как ожидается, банки, которые получили лицензии на работу в Германии, переместят в страну до 2,5 тыс. сотрудников, сообщил Бундесбанк. Германия получила 64 заявки на лицензии на оказание финансовых услуг, из которых уже одобрила 40.

Бундесбанк сообщил, что банки в целом хорошо подготовлены к Brexit и "серьезных потрясений" по окончании переходного периода не ожидается.

