Банки снизили проценты по вкладам в январе - ОБЗОР

В январе 2020 года 4 банка в Азербайджане пересмотрели процентные ставки по вкладам населения.

Согласно мониторингу Report, процентные ставки по вкладам в манатах в Turanbank снизились с 10,50-10,90% до 8,50-9,00%, в Ziraat Bank - с 6,75-7,50% до 5,25-6,50%, в Yelo Bank - с 11,50-12,00% до 9,00-9,50%, по валютным вкладам – в Bank VTB Azerbaijan с 1,65-1,75% до 0,75-0,85%, в Yelo Bank - с 2,50-3,00% до 2,00-2,10%.

Банки принимают вклады в национальной валюте по ставке 4,00-12,50%. NBC Bank предлагает самые высокие, а Naxchıvan Bank - самые низкие процентные ставки по вкладам в манатах.

Проценты по долларовым вкладам меняются в пределах 0,25-3,00%. Bank BTB и NBC Bank предлагают наиболее выгодные ставки по этим вкладам.

Вклады в евро принимаются по 0,10-3,00%, самые высокие ставки предлагает NBC Bank.

Обзор охватил банки, которые принимают вклады сроком на один год и при верхнем пределе вклада в 1 000 манатов. Поэтому в обзор не вошли Pasha Bank (минимальная сумма вклада - 20 000 AZN), Premium Bank (20 000 AZN) и бакинский филиал Melli Iran Bank (5 000 AZN). Информации об условиях принятия средств на депозит бакинским филиалом Pakistan Milli Bankı нет.

Более подробная информация приведена в инфографике ниже: