Банки Швейцарии ужесточат контроль за счетами россиян

Швейцарские банки, в частности UBS и Сredit Suisse, начали следить за перечислениями своих клиентов из России и если они платят налоги в российский бюджет, то ряд банков анонсировали закрытие их счетов.

Швейцарские банки, в частности UBS и Сredit Suisse, начали следить за перечислениями своих клиентов из России и если они платят налоги в российский бюджет, то ряд банков анонсировали закрытие их счетов.

Как передает Report, об этом РБК рассказали два адвоката из Швейцарии, работающие с российскими клиентами, а также источник в банковском секторе этой страны.



"В наше юридическое бюро обратилось около 10 человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет, но официальных действий после этого еще не последовало", - сообщил управляющий партнер Швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов. Он также отметил, что действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер.

По его словам, банки объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию в Украине.



Еще один швейцарский адвокат рассказал изданию, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в бюджет РФ. Письма с таким предупреждением некоторым своим клиентам мог отправить банк UBS, сказал источник в банковском секторе Швейцарии.

Кудинов отметил, что банки вынуждены прибегать к таким шагам из-за давления на них швейцарских властей, парламентских партий и Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь начали говорить об ужесточении контроля за исполнением санкций против России.