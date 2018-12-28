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    Банки будут работать в усиленном режиме в праздничные дни

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Согласно рекомендации Палаты надзора за финансовыми рынками Азербайджана, в праздничные дни с 29 декабря по 2 января банки перейдут на усиленный режим работы.

    Об этом сообщили Report в Палате.

    В праздничные дни в целях обеспечения услуг по обмену валюты будут работать 118 филиалов и отделений 23 банков. Двенадцать пунктов продаж 9 банков будут работать в режиме 24/7.

    График работы банков представлен по ссылке.

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