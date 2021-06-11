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Банки оказались под угрозой из-за перехода к "зеленой экономике"

Банки оказались под угрозой из-за перехода к "зеленой экономике" Объем инвестиций и займов 11 ключевых банков ЕС в связанных с добычей ископаемого топлива секторах достигает 532 млрд евро
Финансы
11 июня 2021 г. 13:48
Банки оказались под угрозой из-за перехода к зеленой экономике

Крупнейшие европейские банки оказались под угрозой из-за быстрых и хаотичных изменений в энергетической сфере мира.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, эта ситуация ставит крупнейших банковских игроков под серьезную финансовую угрозу.

В частности, объем инвестиций и займов 11 ключевых банков Евросоюза в связанных с добычей ископаемого топлива секторах достигает 532 миллиарда евро (или 648 миллиардов долларов США). Это эквивалентно 95% общего базового капитала первого уровня кредитных организаций. Это ключевой показатель финансовой устойчивости банков, отмечается в отчете исследователей Института Руссо, французского подразделения "Друзей Земли" и некоммерческой организации Reclaim Finance.

При этом на фоне актуальных изменений в экономике, продиктованных заботой об экологии планеты, указанные выше активы могут обесцениться.

В частности, отмечает агентство, добыча нефти, газа и угля, которая активно развивалась в ногу с промышленной революцией, привела к рекордному уровню выбросов углекислого газа в атмосферу.

Для того, чтобы избежать катастрофических последствий изменения климата и выполнить цели Парижского соглашения, выбросы в атмосферу необходимо будет сократить наполовину к концу десятилетия и полностью устранить к 2050 году.

"Следующее за неизбежным экологическим переходом обесценивание активов, связанных с добычей ископаемого топлива, может привести к значительной турбулентности или даже спровоцировать новый финансовый кризис", — пишут исследователи в своем отчете.

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