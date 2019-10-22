Банки могут отказаться от сотрудничества с Facebook из-за криптовалюты Libra

Ведущие международные банки могут отказаться от сотрудничества с Facebook, если американская компания запустит собственную криптовалюту Libra, не рассеяв всех сомнений финансовых регуляторов о возможном отмывании через нее денег.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступил глава голландского банка ING Ральф Хамерс в интервью газете Financial Times, размещенном во вторник.

Финансовым институтам, выполняющим роль "стражей финансовой системы", будет сложно взаимодействовать с компанией, если есть подозрения в том, что их деятельность "открывает [систему] для финансовых преступлений", отметил генеральный директор ING. В этом случае банки могут "принять меры и отказаться от клиента" - рисковать никто не хочет, сказал Хамерс.

В то же время он назвал планы Facebook по запуску Libra "хорошей инициативой", с которой следует внимательно ознакомиться. Регуляторам не следует, по его словам, сразу же "закрывать двери" перед таким новшеством, а следует обсудить его и посмотреть, как "можно продвинуться вперед", добавил Хамерс.

В ответ на подобные опасения представитель Facebook подчеркнул, что компания с самого начала заявляла, что не собирается спешить с этим, чтобы сделать все правильно. Facebook не будет предлагать Libra до тех пор, пока "полностью не устранит обеспокоенности регуляторов и не получит соответствующие разрешения", подчеркнул он.

Газета The Wall Street Journal ранее проинформировала, что американские корпорации Visa и Mastercard, а также ряд других финансовых компаний намерены отказаться от сотрудничества с Facebook в разработке электронной валюты Libra. По данным источников издания, причиной для вероятного отказа в финансировании послужила критика разрабатываемой компанией криптовалюты со стороны американских и европейских властей.