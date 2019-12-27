Банки мира объявили о крупнейшем сокращении рабочих мест

Банки по всему миру объявляют о планах сокращения рабочих мест, которое может стать самым масштабным за последние четыре года, урезая расходы на фоне замедления роста мировой экономики и перехода на цифровые технологии, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс"

По данным компаний и профсоюзов, в текущем году более 50 банков анонсировали сокращение в общей сложности 77,78 тысяч рабочих мест, что является максимальным показателем с 2015 года, когда под сокращение попали 91,45 тысяч человек. На банки Европы, которые испытывают дополнительную нагрузку в условиях отрицательных процентных ставок, приходится примерно 82% от общего объема сокращений.

С учетом показателя за 2019 год общий объем сокращений в банках за последние шесть лет превысит 425 тысяч рабочих мест. Однако, реальное число может быть еще выше, поскольку многие банки производят увольнения, не разглашая своих планов.

Последним из банков, объявивших о сокращении персонала, стал Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, который намерен уволить около 1,5 тысяч сотрудников, по словам источников, знакомых с планами банка. Глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявлял, что банк сократит примерно 2% штата.

В отличие от США, где правительственные программы и растущие процентные ставки позволили банкам быстро восстановиться после финансового кризиса, банки в Европе все еще не могут до конца оправиться. Многим из них приходится увольнять сотрудников и продавать активы, чтобы поддержать прибыльность.

В лидерах по объему планируемых сокращений в Европе оказался Deutsche Bank AG. Крупнейший банк Германии, находящийся в процессе реорганизации бизнеса, намерен избавиться от 18 тысяч сотрудников до конца 2022 года.

В сентябре стало известно, что банки по всему миру в 2019 году объявили о сокращении около 60 тысяч сотрудников, причем практически все увольнения пришлись на Европу.